وفاة الفنان المصري محمد متولي

غيب الموت الممثل المصري محمد متولي عن عمر ناهز الـ 73 عاما، إثر أزمة قلبية أصابته داخل منزله.

وتوفي متولي قبل الانتهاء من تصوير مشاهده في أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على إحدى القنوات الفضائية.

وكانت آخر الأعمال، التي شارك فيها الفنان الراحل وعرضت مؤخرا، مسلسل "سابع جار"، الذي يعرض حاليا جزؤه الثاني، ولعب فيه الراحل دور رب أسرة قبطية تنتقل إلى مبنى سكني وتدور أحداث المسلسل حول العلاقات بين جيران الأسرة القبطية.

يذكر أن متولي من مواليد المنوفية عام 1945 والتحق بكلية دار العلوم وتخرج بعدها من المعهد العالي للفنون المسرحية ليبدأ مسيرته الفنية منذ السبعينات.

وكانت أولى أعماله في السينما فيلم "خلي بالك من زوزو" عام 1972، وشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية ومن أبرزها "ليالي الحلمية" و"زيزينيا" و"سلام يا صاحبي" و"أرابيسك" ومسرحية "شارع محمد علي".

المصدر: وكالات

علي جعفر