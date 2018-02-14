عرض مسلسل "الإمبراطورة الروسية" في اليابان (فيديو)

ينوي تلفزيون ياباني عرض مسلسل "كاترينا" الروسي لأول مرة، مترجما إلى اللغة اليابانية.

وأفادت قناة "Ginga" التلفزيونية اليابانية على موقعها على الإنترنت بأنها ستعرض موسمين من المسلسل، بدءا من 19 فبراير الجاري ولغاية 20 مارس المقبل.

وتروي أحداث المسلسل قصة الإمبراطورة الروسية، كاترينا الكبرى، التي ضمت شبه جزيرة القرم وجعلت روسيا دولة أوروبية عظيمة.

يذكر أن المسلسل التلفزيوني الدرامي كان قد عرض عام 2014 في قناة "روسيا-1" التلفزيونية، حيث شارك في إخراجه: ألكسندر بارانوف وراميل سابيتوف ودميتري يوسيفوف. أما دور الإمبراطورة الروسية كاترينا الكبرى فقامت بأدائه نجمة السينما الروسية، ماريا ألكسندروفا.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف