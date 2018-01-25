1500 مؤلَّف روسي جديد في معرض باريس للكتاب

تعتزم دور النشر الروسية عرض أكثر من 1500 مؤلف جديد في معرض الكتاب الذي سيقام في باريس، في شهر مارس المقبل، حيث ستتشارك روسيا كضيف شرف.

وقال ميخائيل سيسلافينسكي رئيس مؤسسة الطباعة الروسية إن ممثلين عن المكتبات والجامعات إضافة إلى "أكثر من 30 كاتبا سيشاركون في عمل معرض باريس للكتاب". وأضاف أن المعرض سيشهد إطلاق السنة الفرنسية الروسية للغة والآداب.

وقال الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي في مجال التعاون الثقافي الدولي ميخائيل شفيدكوي إن هذا العام له سمة خاصة، "فهو عام الكتاب الفرنسي في روسيا والكتاب الروسي في فرنسا، كما أنه عام اللغات".

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وفي إطار عام المعهد الفرنسي في روسيا، ستنظم سلسلة من الاجتماعات الأدبية بمشاركة 30 كاتبا فرنسيا، وسيعهد بهذا الحدث للممثلة والمخرجة الفرنسية فاني أردان التي أكدت على "اجتماع فرنسا وروسيا على أساس الأدب. كل شخص يعرف الكلاسيكيات الروسية.. لقد وقعت في حب روسيا بفضل أدبها".

وكجزء من زيارتها لروسيا، يوم الجمعة 26 يناير، ستقدم أردان فلمها "أريكة ستالين" الذي يعرض للمرة الأولى، وهو مبني على رواية "جان -دانيل بالتاسا".

المصدر: تاس

ناصر قويدر