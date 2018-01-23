وفاة أقدم ممثلة في هوليوود عن عمر يناهز 106 أعوام

توفيت في الولايات المتحدة الفنانة الأمريكية كوني ساوير، أقدم ممثلة في هوليوود، عن عمر يناهز 106 أعوام.

وقال موقع "TMZ" إن الممثلة توفيت في منزلها في وودلاند هيلز (كاليفورنيا).

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ولدت ساوير عام 1912، في عائلة من المهاجرين اليهود من رومانيا. وشاركت مع النجم الفني والمطرب الأمريكي الشهير فرانك سيناترا والممثل إدوارد روبينز في الفيلم الكوميدي "ثقب في الرأس" (A Hole in the Head) للمخرج فرانك كابرا، عام 1958.

وذكر الموقع أن آخر عمل فني شاركت فيه كوني ساوير (Connie Sawyer) كان في عام 2013، حيث لعبت دور السيدة سوليفان في الدراما التلفزيونية "راي دونافان" (Ray Donovan).

وفي عام 2012، أصبحت الممثلة واحدة من أقدم أعضاء الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم السينمائية، عندما أتمت 99 عاما من العمر.

المصدر: تاس

ناصر قويدر