وفاة مغنية فرقة Cranberries الشهيرة في لندن (فيديو)

أعلن في العاصمة البريطانية لندن عن وفاة مغنية فرقة Cranberries الايرلندية دولوريس او ريوردان عن عمر ناهز الـ46 عاما.

ولدت أو ريوردان عام 1971 وانضمت كمغنية لفرقة فرقة الكرانبيريز (The Cranberries) بعمر الـ18 وهي تغني كذلك بشكل منفرد، بالإضافة للغناء هي أيضا شاعرة أغنية وعازفة على البيانو والغيتار.

أغنية زومبي هي من أشهر الأغاني التي أبدعت فيها وباعت الملايين من نسخها في جميع أنحاء العالم.