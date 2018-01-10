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وفاة الممثل الروسي ميخائيل درجافين

الثقافة والفن

وفاة الممثل الروسي ميخائيل درجافين
Sputnik Алексей Филиппов
فنان الشعب الروسي ميخائيل ديرجافين
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توفي في موسكو فنان الشعب الروسي ميخائيل ديرجافين بعد معاناة طويلة من مرض عضال.

ولد ميخائيل ديرجافين عام 1936 وفي عام 1954 بدأ دراسته في معهد شوكين للمسرح.

بعد تخرجه انضم ديرجافين إلى فرقة مسرح لينكوم، قبل أن ينتقل عام 1964 إلى مسرح ساتيرا "الساخر".

لعب ادرجافين أدوارا مختلفة معظمها كوميدية، ومثّل في أفلام سينمائية عديدة.

تقديرا لخدماته منح ديرجافين وسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة والرابعة إضافة إلى وسامي الصداقة والشرف.

 المصدر: لينتا.رو

كامل توما

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