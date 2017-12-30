رغم أزمة الطيران مع الإمارات.. مهرجان المسرح العربي يقام في تونس

ترددت أنباء عن تراجع الهيئة العربية للمسرح عن تنظيم الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي في تونس، عقب حادثة منع التونسيات من السفر على متن الخطوط الإماراتية وما تبعها من إجراءات.

وراج خبر يدعي أن حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، قد قام بإلغاء الدورة، نظرا لحادثة منع تونسيات من السفر على متن طائرات الخطوط الإماراتية واتخاذ الحكومة التونسية إجراءات تمنع رحلات الشركة من وإلى تونس، إلا أن الهيئة العربية للمسرح نفت هذه الأخبار وأعلنت عن تمسكها بتنظيم هذه الفعالية الهامة في تونس، في بيان نشرته على موقعها الرسمي عبر الإنترنت.

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وتنتظم الدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربي، في 10 يناير المقبل إلى 16 من الشهر ذاته، وتحمل هذا العام شعار "نحو مسرح جديد ومتجدد".

ومن المنتظر أن يفتتح المهرجان بعرض "خوف" للمسرحي التونسي الفاضل الجعايبي، فيما يشهد الاختتام عرض "ثلاثين وأنا حاير فيك" للمخرج المسرحي التونسي توفيق الجبالي.

وقالت الهيئة العربية للمسرح إن المهرجان في عقده الأول سيضم مشاركة 27 عرضا مسرحيا بينها 11 ضمن المسابقة الرسمية، و11 خارج المسابقة، فضلا عن عرضين لمسرح الهواة وثلاثة عروض لمسرح العرائس، الذي يحتفي بمرور 25 سنة على تأسيسه.

وقالت الهيئة العربية للمسرح إن المهرجان سيشهد مشاركة ما يزيد على 600 فنان وفنانة من مبدعين وباحثين وإعلاميين وضيوف يمثلون دول: المغرب الجزائر، ليبيا، موريتانيا، مصر، السودان، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، العراق، الإمارات، الكويت، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، اليمن وتونس البلد المضيف، بالإضافة إلى عدد من المسرحيين العرب بالمهجر من دول أجنبية عدة.

ومن المنتظر أن تنظم الدور الـ 11 من المهرجان في مصر عام 2019، ويهدف المهرجان إلى خدمة الثقافة العربية عامة والمسرح العربي بصفة خاصة، فضلا عن سعيه لتنمية الإبداع المسرحي العربي وتوسيع دعم البحوث المسرحية والكتابة المسرحية العربية للكبار والصغار وتبادل الخبرات بين المسرحيين العرب إلى جانب الانفتاح على التجارب المسرحية العالمية.

المصدر: الهيئة العربية للمسرح

فادية سنداسني