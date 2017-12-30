تزور أحب الشخصيات الأسطورية الروسية بلاد الحضارات مصر في رحلة "كرتونية" عبر فيلم جديد يعرض بطولات الشجعان عند صرح الأهرامات الفرعونية.

إذ يبدأ اليوم العرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة الجديد "الفرسان الثلاثة وأميرة مصر"، وهو الفيلم الثامن لسلسلة أفلام "الفرسان الثلاثة" وهي من أفلام كرتون البطولات الملحمية التي يحبها الصغار والكبار في روسيا لما تحمله في طياتها من قيم إنسانية.

ويتحدث الفيلم الثامن عن مغامرات جديدة للأبطال الثلاثة الشجعان: إيليا مورموتس ودوبرين نيكيتيتش وأليوشا بوبوفيتش، عشية العام الجديد.

فبينما يكون الجميع منهمكون في التحضير لهذا العيد السنوي، يتعرف الفرسان الثلاثة على شخصية غريبة تدعى "دوريلو"، يتبين فيما بعد أنها الشهر الثالث عشر (عديم الفائدة) والذي يحلم بأن يصبح الشهر الأساسي من أشهر السنة.

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ويسعى دوريلو لتحقيق حلمه بأن يصبح أهم الأشهر من خلال مساعدة الفرسان له في الحصول على الجداول السحرية (الموجودة تحت أحد الأهرامات المصرية) المسؤولة عن تغيير الفصول والأشهر في السنة.

ويتنكر دوريلو لتنفيذ خطته بزي بابا نويل ويخدع الأبطال الثلاثة في مصر، لكن خطط الشهر الثالث عشر لغزو العالم تبوء بالفشل، بعد أن يكشف الأبطال الثلاثة وزوجاتهم بمساعدة أمير كييف وحصانه السحري عن خططه الشريرة المدمرة.

وصرح منتج الفيلم سيرغي سيليانوف لوكالة تاس للأنباء بأنه جعل أبطال هذا الفيلم يقومون بسياحة إلى مصر الفرعونية وأهراماتها لأن الجميع يحبون متابعة مغامرات الفرسان الثلاثة الذي استحقوا هذه الرحلة الرائعة إلى بلاد الأهرامات.

المصدر: تاس

خالد ظليطو