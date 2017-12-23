"بلهارسيا النيل" تواصل ملاحقة شيرين

حددت محكمة جنح المقطم المنعقدة بزينهم، جلسة 30 يناير المقبل، لمحاكمة المطربة شيرين، بتهمة الإساءة للدولة وتكدير السلم العام، وذلك في واقعة "بلهارسيا النيل".

ورفع المحامي هاني جاد جنحة مباشرة ضد المطربة، اتهمها فيها بإهانة الدولة المصرية وتكدير السلم العام، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

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وقال جاد: إن الجرائم التي ارتكبتها شيرين تسببت بالأذى المادي والمعنوي، مطالبا بإنزال أقصى عقوبة عليها، وإلزامها بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وأظهر فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي المغنية المصرية بإحدى حفلاتها، وهي تجيب على طلب إحدى معجباتها بأداء أغنية "مشربتش من نيلها" بردها "هيجيلك بلهارسيا".

ولم تكتف المطربة المصرية بذلك، بل طالبتها بشرب مياه معدنية فرنسية الصنع بدلا من ماء النيل، حينما قالت لها "اشربي من ميه ايفيان أحسن".

وأثار الأمر استياء الشارع المصري، إذ اعتبروه مسيئا إلى الأغنية الوطنية التي قدمتها قبل سنوات، كما قلل من فائدة مياه نهر النيل المصري.

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المصدر: وكالات

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