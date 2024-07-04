وبحسب قناة تليغرام BORT N1 فإن الحفل أقيم بعد انتهاء المفاوضات الرسمية بين الزعيمين. وجاء في البيان الرسمي أن "زعيمي البلدين أعربا عن تقديرهما الكبير لعرض الفنانين الكازاخستانيين المشهورين".

يذكر أن مفاوضات توكاييف مع شي جين بينغ جرت في أكوردا الكازاخستانية الأربعاء 3 يوليو، ضمن الفعاليات الثقافية المرافقة لقمة منظمة شنغهاي للتعاون.

جدير بالذكر أن ديماش كودايبيرغينوف هو مغن شاب ومؤلف موسيقي وفنان الشعب من كازاخستان أصبحت سيرته الذاتية الإبداعية في وقت قصير معروفة لملايين المستمعين والمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

وشارك ديماش عام 2015 في مسابقة الغناء "سلافيانسكي بازار" في مدينة فيتيبسك البيلاروسية حيث فاز بالجائزة الكبرى. وشارك عام 2017 في مسابقة النجوم Singer التي تقيمها قناة Hunan TV الصينية واحتل المرتبة الثانية، وحصد فيديو الأداء الأول له في الجولة الأولى من المسابقة في الصين 600 مليون مشاهدة. وكان ضيفا خاصا لمهرجان "أغنية العام" التلفزيوني الروسي، وفاز بجائزة "الشريط الصوتي" الروسية.

ولد ديماش كودايبيرغينوف في مدينة أكتوبي الكازاخستانية في 24 مايو عام 1994، ووالداه سفيتلانا أيتباييفا وكانات كودايبيرغينوف أيتباييف، وهما من الشخصيات الفنية المرموقة في كازاخستان.

المصدر: نوفوستي