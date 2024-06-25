"أنا روسي".. المغني شامان يوضح سبب إدراج اسمه في القائمة الأوروبية السوداء (فيديو)

علّق المغني الروسي شامان على إدراج اسمه في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، وقال إن "سبب ذلك يكمن في أنني روسي".

في تصريح لوكالة "تاس" الروسية قال المغني:" تم إدراج اسمي في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لأنني روسي".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أدرج في القائمة السوداء في إطار الحزمة الـ14 للعقوبات ضد روسيا المغنية بولينا غاغارينا والمغني والمؤلف الموسيقي ياروسلاف درونوف المعروف باسمه المستعار شامان والممثل إيفان أوخلوبيستين.

جاء ذلك في وثيقة منشورة في "المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي".

وفرض الاتحاد الأوروبي يوم 24 يونيو الجاري، قيودا على 116 شخصية طبيعية وقانونية في إطار الحزمة الـ14 للعقوبات.

وبموجب الوثيقة فإن الاتحاد الأوروبي فرض كذلك قيودا على تصدير البضائع والتكنولوجيات ذات الأغراض المزدوجة ضد 61 شركة غير أوروبية، بما فيها تلك التي تمثل كازاخستان وقرغيزيا والصين والإمارات العربية وتركيا.

المصدر: تاس