حفلات تايلور سويفت تتسبب في "هزات أرضية" في إدنبرة

أفادت هيئة المسح الجيولوجي البريطانية (BGS) بأن العروض التي قدمتها المغنية الأمريكية تايلور سويفت في مدينة إدنبرة باسكتلندا، تسببت في حدوث نشاط زلزالي في المنطقة.

وجاء في بيان صحفي للهيئة: "اعترف علميا، أن حفلات تايلور سويفت الغنائية في إدنبرة والتي حطمت أرقاما قياسية، (هزت الأرض) حيث تم تسجيل قراءات (لجهاز رصد) الزلازل على بعد ستة كيلومترات من مكان الحفل".

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وأضاف البيان: "تم تسجيل النشاط الزلزالي من قبل محطتين، تقع أبعدهما على مسافة ستة كيلومترات من مكان الحفل".

وأحيت نجمة البوب ثلاثة عروض في الفترة من 7 إلى 9 يونيو كجزء من جولتها الغنائية "The Eras Tour".

وقد نجمت هذه الظاهرة عن رقص المشجعين بنشاط على أنغام الموسيقى، وبلغت الذروة أثناء أداء أغنية "?Ready For It"، حيث أنتج الجمهور أثناء الرقص حوالي 80 كيلوواط من الطاقة، وهو ما يعادل ستة آلاف بطارية سيارة.

وكان اليوم الأكثر "نشاطا زالزاليا" هو يوم الجمعة 7 يونيو، عندما تحركت القشرة الأرضية بمقدار 23.4 نانومتر.

ومن الملاحظ أن الاهتزازات التي حدثت خلال الحفلات الموسيقية لم يكن بالإمكان الشعور بها إلا في المنطقة المجاورة لمكان الحفل.

المصدر: نوفوستي