مصر.. شيرين عبد الوهاب تعلن خطوبتها وحسام حبيب يعلّق

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لموقع "القاهرة 24"، أنها احتفلت بخطوبتها مؤخرا على شخص من خارج الوسط الفني.

وأكدت شيرين عبد الوهاب أن خطيبها لا يريد الإفصاح عن هويته، وأنها تحترم ذلك الأمر، لافتة إلى أنها ستحتفل بعقد قرانها قريبا.

وأضافت الفنانة المصرية لـ"القاهرة 24" أنها "تعيش قصة حب كبيرة مع هذا الشخص"، حيث وصفت نفسها بـ"زينة العرايس"، وهو اسم أحدث أغانيها التي قدمتها لنجلة محمد السعدي، نائب رئيس الشركة المتحدة، في حفل زفافها على نجل رجل الأعمال منصور عامر، واعتبرت شيرين أن هذه الأغنية "وش السعد عليها".

من جهته، أعرب المطرب حسام حبيب، طليق الفنانة شيرين علد الوهاب، عن بالغ سعادته بخطوبة شيرين عبد الوهاب.

وصرح حسام حبيب لـ"القاهرة 24" قائلا: "ألف ألف ألف مبروك يا شيرين، وبتمنالك أحلى حياة في الدنيا، والحمد لله رب العالمين إنها سعيدة وأشوفها سعيدة على طول، وربنا يفرحها دائما".

وأشار إلى علاقته بشيرين قائلا: "أنا علاقتي بيها ملهاش علاقة بموضوع الجواز والكلام ده، بالعكس أنا أتمنى أنها تكون أسعد واحدة في الدنيا، ليها ولخطيبها، وربنا يا رب يوفقهم ويكرمهم ويعيشوا أحلى حياة في الدنيا".

المصدر: "القاهرة 24"