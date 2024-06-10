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فيلم مغربي "ممنوع على أقل من 16 سنة".. ونجمته تؤكد: "المشاهد الجريئة مرفوضة" (فيديو+ صور)

الثقافة والفن

فيلم مغربي
فدوى الطالب
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اعتبرت الممثلة المغربية فدوى الطالب وضع شارة "ممنوع على أقل من 16 سنة" على فيلم "مروكية حارة"، أمرا عاديا رغم عدم تضمنه مشاهد أو لقطات جريئة.

وقالت الطالب خلال برنامج "المواجهة – FBM" على قناة "ميدي 1 تيفي"، إن فيلم "ماروكية حارة" يتضمن مجموعة من الرسائل والمواضيع التي تتم معالجتها بطريقة سريعة، و"لو لم يتعلق الأمر بالمخرج هشام العسري لم أكن لأقبل بالمشاركة في هذا العمل".

فيلم مغربي فيلم "مروكية حارة"

وأوضحت النجمة المغربية أن الفيلم تم تصويره في 2019، وقبل ذلك تحدثت مع المخرج هشام العسري لإحاطته بالحدود التي لا يمكنها تجاوزها، مردفة: "أرفض القيام بأعمال أو تجسيد لقطات مجانية أو جريئة قد تضر بصورتي مع نفسي قبل الجمهور، على اعتبار أن السينما تاريخ".

وتحدثت الطالب عن ظاهرة التحرش داخل المجال الفني مؤكدة على أنها "طاغية بقوة في المغرب، وتستهدف العقول الضعيفة، وإن لم يتم تسليط الضوء عليها بشكل كبير"، مستحضرة تعرضها في بدايتها لموقف مشابه.

المصدر: "ميدي 1 تيفي"

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