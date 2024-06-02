مايكل دوغلاس يزور مستوطنة إسرائيلية ويصف المتضامنين الأمريكيين مع غزة بأنهم تعرضوا لـ"غسيل دماغ"

قام الممثل الأمريكي مايكل دوغلاس يوم الأحد بزيارة تضامنية إلى مستوطنة إسرائيلية تضررت بهجوم حماس في 7 أكتوبر ما أشعل فتيل حرب إسرائيل في غزة.

والتقى دوغلاس بأعضاء كيبوتس بئيري وزار المنازل المحترقة التي دمرت في هجوم 7 أكتوبر. وكانت بئيري من بين أكثر المستوطنات تضررا، حيث قتل فيها ما يقرب من 100 شخص واختطف 30 آخرون.

وقال دوغلاس إنه التقى بعائلات الرهائن وزار موقع حفل موسيقي قُتل فيه أكثر من 300 شخص.

كما التقى بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي منح الممثل وساما إسرائيليا ودبوسا صغيرا مع شريط أصفر يرمز للتضامن مع عشرات الرهائن الذين ما زالوا في الأسر لدى حماس.

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وقال دوغلاس، معربا عن أمله في إطلاق سراح الرهائن قريبا: هذا وقت صعب للغاية. إنك لتشعر بالصدمة العميقة أمام هذه التجربة برمتها. وهاجم دوغلاس المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية، زاعما أن العديد منهم تعرضوا لـ "غسيل دماغ".

وقال: "عندما تحاول الحديث إلى العديد منهم، ستجد أنهم بلا تعليم أو معرفة".

دوغلاس هو أحدث المشاهير والسياسيين الأمريكيين الذين زاروا إسرائيل وقاموا بجولة في المنطقة الجنوبية بالقرب من حدود غزة منذ 7 أكتوبر.

المصدر: أ ب