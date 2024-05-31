أوركسترا موسكو تمثل روسيا في مهرجان الجاز بتركيا

شاركت أوركسترا موسكو لموسيقى الجاز بقيادة فنان الشعب الروسي إيغور بوتمان والمغنية لاريسا دولينا، في مهرجان "أكرا" السابع لموسيقى الجاز، الذي يقام في تركيا.

قال بوتمان تعليقا على مشاركته في المهرجان: "أوركسترا الجاز من موسكو حافلة العام الجاري بجولات موسيقية. لقد وصلنا يوم الاثنين من الصين حيث أصبحنا أول فنانين أجانب مدعوين للأداء على سور الصين العظيم. وفي الصباح الباكر من يوم الثلاثاء قمنا بأداء الجاز هناك. وذهبنا إلى تركيا للسنة الخامسة على التوالي، حيث وجهت إلينا دعوة لتقديم عروض في مهرجان Akra Jazz Festival المذهل في أنطاليا. ونقدم هناك كل عام برنامجا جديدا للجمهور التركي. لقد قدمنا ​​العام الجاري البرنامج برفقة الفنانة المذهلة لاريسا دولينا".

وقام الموسيقيان بأداء ألحان موسيقى الجاز الشهيرة والمؤلفات الروسية الشعبية باللغة الروسية في تنسيقات موسيقى الجاز. وبحسب بوتمان، استقبل الجمهور عازفي الجاز الروسيين بحفاوة. وكان الحضور مستمتعين بشكل خاص بأغنية بوريس بوتيمكين "جارنا".

وأشار بوتمان قائلا: "أشياء كثيرة تجمع بين شعوبنا، بما في ذلك حب الموسيقى الراقية. وبفضل المشاركة في هذا المهرجان تعرفنا على موسيقى الجاز التركية أكثر، وفي عام 2024، نخطط لدعوة عازفي الجاز من هذا البلد الجميل إلى مهرجان الجاز الأول في بطرسبورغ الذي سيقام في شهر يوليو المقبل".

يذكر أن أوركسترا موسكو لموسيقى الجاز بقيادة إيغور بوتمان تحتفل العام الجاري بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها. وعلى مدار سنوات وجودها، أثبتت الفرقة نفسها كواحدة من فرق الأوركسترا الرائدة في العالم والمحفزة الرئيسية لتطوير فن الجاز في روسيا. ولمدة ربع قرن، يمثل الموسيقيون روسيا بانتظام في المهرجانات المرموقة في أوروبا وآسيا وأمريكا.

المصدر: تاس