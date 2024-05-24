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الفنانة الروسية أوسبينسكايا بصدد إصدار ألبوم أغان من قصائد ماريا زاخاروفا

الثقافة والفن

الفنانة الروسية أوسبينسكايا بصدد إصدار ألبوم أغان من قصائد ماريا زاخاروفا
kupisantehniky.ru
الفنانة ليوبوف أوسبينسكايا
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أعلنت المغنية الروسية المعروفة ليوبوف أوسبينسكايا عن رغبتها في إصدار ألبوم أغان من قصائد ماريا زاخاروفا المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية.

تقوم الفنانة بأداء مجموعة أغان من كلمات ماريا زاخاروفا، بينها "لقد أحببتك كثيرا" و"الصلاة" و"قوّتي معي".

وقالت الفنانة:" أحلم أن تبدع ماريا (زاخاروفا) لي المزيد من الأغاني، ويسعدني أن أؤدي أغانيها في الحفلات الموسيقية، لأن الجمهور يستمع إلى الأشعار أولا، ثم إلى الموسيقى".

وصرحت أوسبنسكايا أنها تقربت من زاخاروفا عندما كانت تواجه مشاكل متعلقة بصحة ابنتها تاتيانا، وساعدتها ماريا كثيرا.

سجلت أوسبينسكايا بعد ذلك الأغنية "صلاة" مع ابنتها. وفي وقت لاحق، ألفت زاخاروفا كلمات أغنية "قوتي معي". ونصحت الفنانة بأن تطلق على حفلها اليوبيلي هذه التسمية.

جدير بالذكر أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كانت قد صرحت في وقت سابق أنها ألفت أغنية " أين حد؟"، وقام بأدائها الفنان مكسيم فادييف والفنانة فاليريا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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