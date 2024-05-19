مصمم أزياء سعودي يهاجم فنانة مصرية شهيرة ويكشف ما فعلت (صور)

هاجم مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر، الفنانة المصرية ياسمين صبري، وخبيرة المظهر الخاصة بها يمنى مصطفى، إذ وصفهما بأنهما "تفتقران إلى الاحترافية والاحترام".

وأوضح أكبر في بيان نشره على خاصية الستوري في حسابه الرسمي على "إنستغرام" وتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، تفاصيل ما حدث معه من قبل الفنانة المصرية وخبيرة المظهر الخاصة بها، مشيرا إلى أنه "تلقى طلبا من الأخيرة لاستعارة أحد الفساتين التي صممها من أجل أن ترتديه الفنانة ياسمين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم في جدة أخيرا".

وبين أكبر أنه "وافق على ذلك شريطة أن ترتدي الفستان كما هو، وبالفعل أرسله إليهما لكن الستايلست أخبرته أن ذيل الفستان طويل، وقد يسقط ياسمين أرضا، فطلبت منه أن تعدل عليه وتقص الذيل، غير أنه رفض باعتبار أن الذيل هو ما يميز الفستان".

شافوا كلام المصمم وانه رافض اي تعديل او قص ! وقصوا ذيل الفستان وعدلوا عليه وبدون موافقته وهم يدرون انه رافض اي تعديل دامه " استعارة " pic.twitter.com/PqvOLD8dCk — Trendy Taraf | تَرف (@Trendy_Taraf) May 17, 2024

ورغم رفض مصمم الأزياء السعودي التعديل على الفستان، قامت ياسمين ويمنى بقص ذيله، وأطلت فيه ياسمين خلال فعاليات المهرجان دون ذيل، ثم أعادتاه إليه، دون أن تخبراه بالتعديل الذي عدلتاه على الفستان وفق المصمم السعودي.

وأكد أنه لم يلحظ التعديل إلا عندما جاءت إحدى السيدات أخيرا لتجربة الفستان، وبعد أن ارتدته تفاجأ بأنه دون ذيل، ليعود إلى سجل المحادثات بينه وبين يمنى وصور ياسمين صبري في المهرجان، ليتأكد أنهما قامتا فعلا بقص ذيل الفستان.

وكتب يوسف أكبر في بيانه "لا أتوقع أبدا أن يقوم أي شخص بالتعديل على تصاميمي دون إذني، أقل ما أتوقعه هو بعض الاحترام لعملي". وأضاف "يتصرفون بغباء ويرفضون تحمل المسؤولية، لن أتعامل معهم مجددا! إنهم يفتقرون إلى الاحترافية والاحترام".

وتداول مغردون عبر منصة "إكس" رد أكبر على ياسمين صبري، ورأوا أن الفنانة المصرية أخطأت بتعديلها على الفستان، رغم أنه "إعارة، ولم تقم بشرائه، "علما أنها قادرة على ذلك وبإمكانها أن تفعل به ما تشاء بعد شرائه".

وكتبت ناشطة: "اللي صار مع المصمم السعودي يوسف أكبر مزعج وغير مقبول بمجال الفاشن".

اللي صار مع المصمم السعودي يوسف أكبر مزعج وغير مقبول بمجال الفاشن ..



إعارة الملابس يستفيد منها مصمم الأزياء والمشاهير المشهور يلبس الملابس بدون مقابل ومصمم الأزياء يستفيد ترويج وتسويق لأزيائه

الإعارة تحمل مخاطره و تحديات للمصمم إذا تمت إدارتها بشكل سيء من قبل ستايلست او… pic.twitter.com/tj5HJf4GfI — Neo Anty (@neo_anty) May 16, 2024

وعلق حساب: "ياسمين صبري بنزال الملاكمه بالرياض ومتجاهله الهجوم الي عليها بعد ماخبصت بفستان المصمم يوسف اكبر".

#RiyadhSeason

ياسمين صبري بنزال الملاكمه بالرياض ومتجاهله الهجوم الي عليها بعد ماخبصت بفستان المصمم يوسف اكبر 🫠🏃🏻‍♀️ pic.twitter.com/kGcFiS8l8g — s (@salma_aa17) May 18, 2024

وما زاد غضب المغردين على الفنانة المصرية هو تجاهل الستايلست الخاصة بالفنانة المصرية، لرسائل المصمم السعودي، الذي عاتبها على فعلة الفنانة، ما دفعه إلى الكشف عما حدث عبر حسابه في "إنستغرام"، مؤكدين أن ما قام به، هو تعبير عن شعوره بالظلم.

والمصيبة انه ارسل للستايلست حقت ياسمين ويكتبلها ليه سويتوا كذا ويشوفون كلامه ومطنشين !! لين نزل الموضوع بالستوري لانه وصل حده وهم مطنشين كلامه pic.twitter.com/cr8ABSmFLj — Trendy Taraf | تَرف (@Trendy_Taraf) May 17, 2024

ورأى بعض المتابعين، بأنه يجب أن يكون هناك أخلاقيات عند استعارة الفساتين من قبل المشاهير، خاصة فيما يتعلق باحترام عمل المصممين.

المصدر: RT