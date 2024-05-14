"الحياة والحب والإيمان".. رواية جديدة للكاتب الروسي أوليغ روي عن العملية العسكرية الخاصة

ستصدر في خريف عام 2024 الرواية الجديدة للكاتب الروسي المعروف أوليغ روي "الحياة والحب والإيمان"، والتي تروي قصصا حول المشاركين في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وبحسب المؤلف فإن الرواية ستصدر عن دار الطباعة والنشر "فيتشي". وجاء ذلك على لسانه في مؤتمر صحفي عقده في وكالة "تاس" الروسية بمناسبة العرض الأول لمسرحيته المستوحاة من روايته السابقة "ظلال دونباس، قصص صغيرة من الحرب الكبيرة".

وقال الكاتب:" أعمل الآن على تأليف الرواية الجديدة "الحياة والحب والإيمان". وأعتقد أننا سنقدمها في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين". وأضاف أن رئيس تحرير دار النشر "فيتشي" سيرغي ديميترييف بانتظار هذه الرواية.

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وبحسب أوليغ روي، فإن هذا الكتاب سيروي قصص مقاتلين تبيّن أنهم "أقوى من المأساة التي حلت بهم". وقال إن "الجبهة هي بمثابة "جسم حي" يتحرك ويتكبد الخسائر ويحرز الانتصارات، ولكن فيها الكثير من المصائر المكسورة والبطولات، وسيكون في هذا الكتاب مقاتلان دافعا عن كنيسة أرثوذوكسية حتى النهاية وبقيا أخيرا فيها حيث ربط الصديقان بعضهما بالقنابل اليدوية، حتى عندما يأتي النازيون إليهما لن يستطيعون الاستيلاء على جثمانهما. وقال روي: "إن مثل هذه المشاهد كثرت في الرواية وهي مهمة جدا".

وقالت الخدمة الصحفية للمشروع إن رواية "ظلال دونباس، قصص صغيرة من الحرب الكبيرة" التي صدرت العام الماضي عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة، ووراء كل منها مصير شخص حقيقي يواجه الحرب. وأبطال القصص هم جنود العملية الخاصة والسكان المسالمون. سيتم العرض الأول للمسرحية المستوحاة من روايته في مركز موسكو للفولكلور في 22 مايو الجاري.

المصدر: تاس