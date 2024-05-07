"رمز مقدس للعائلة والطفولة".. أول مهرجان أوراسي "للمهود" في جمهورية توفا الروسية

سيقام أول مهرجان أوراسي للمهود القديمة في جمهورية توفا الروسية في يوليو المقبل.

وقال المركز الجمهوري للفنون الشعبية إن مهودا قديمة وفريدة من نوعها عمرها أكثر من مائة عام ستعرض في المهرجان.

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وجاء في بيان نشره المركز:" سيقام المهرجان في عاصمة جمهورية توفا الروسية "كيزيل" في الفترة ما بين 6 و8 يوليو المقبل. وللمشاركة فيه ندعو ممثلي الدول المجاورة، وكذلك الحرفيين صناع المهود من جميع أنحاء روسيا. والغاية الرئيسية من إقامة المهرجان هي تهيئة الظروف للحفاظ على التقاليد المرتبطة بالأسرة والطفولة والأبوة وإظهار التنوع الإثني والثقافي لشعوب أوراسيا على منصة واحدة، كما يهدف المهرجان إلى إحياء ونقل المعرفة إلى جيل الشباب حول المهد التقليدي وتكنولوجيا تصنيعه".

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وسيتضمن المهرجان دروسا عملية في صنع المهود ومعرضا للمهود والتمائم القديمة. وأعلنت الخدمة الصحفية للمهرجان:"سنحاول جمع المعروضات الأكثر إثارة للاهتمام والفريدة من نوعها، وعلى سبيل المثال، يوجد لدينا مهد لعائلة (سوفانديا) من منطقة تيس- خيمسكي في توفا، يعود عمره إلى أكثر من مائة عام". وأوضحت الخدمة الصحفية أن المشاركين يأتون إلى المهرجان بالمهود النادرة المحفوظة في المجتمعات القبلية وفي المتاحف المحلية، بالإضافة إلى المهود الجديدة، التي تم إنتاجها باستخدام التقنيات التقليدية المنتشرة لدى سكان توفا.

يذكر أن المهرجان يقام في إطار المشروع الفيدرالي "المبدعون" ومشروع "الثقافة" المحلي. وقد بادر المركز الجمهوري للفنون الشعبية والترفيه إلى منح المهد التقليدي التوفاني المسمى "كاواي" مكانة "التراث القومي الثقافي لجمهورية توفا" باعتباره رمزا مقدسا للعائلة والأمومة والطفولة.

يذكر أن توفا هي الجمهورية الروسية الواقعة في شرق روسيا والمجاورة لمنغوليا. مساحتها نحو 338000 كيلومتر مربع، عدد سكانها 168000 نسمة.