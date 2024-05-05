كيفن سبايسي يواجه اتهامات جديدة من رجال بالـ"التحرش الجنسي"

نفى الممثل الهوليودي، كيفن سبايسي، اتهامات جديدة بـ"التحرس الجنسي وسلوك غير لائق" مع رجال سيظهرون في فيلم وثائقي سيصدر الأسبوع المقبل، وسيدلون بشهادات حول ذلك.

وفي مقابلة أجراها سبايسي مع الإعلامي البريطاني، دان ووتون، ونشرها الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الممثل الأمريكي والفائز مرتين بالأوسكار إنه "لن يكون عاجزا عن الكلام بعد الآن".

وأفادت "سكاي نيوز" البريطانية بأن "الفيلم الوثائقي الذي ستعرضه "القناة الرابعة" البريطانية بعنوان "Spacey Unmasked"، يعرض شهادة من رجال "فيما يتعلق بالأحداث التي يقولون إنها وقعت بين عامي 1976 و2013، وتتعلق بما وصفوه بـ"السلوك الجنسي غير المرغوب فيه" من سبايسي، وفقا لرسالة بريد إلكتروني ظهرت خلال المقابلة.

ومن المقرر أن يتم بث الوثائقي المكون من جزأين، من إنتاج شركة "Roast Beef Productions"، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وقال الممثل الأمريكي البالغ من العمر 64 عاما: "أتحمل المسؤولية الكاملة عن سلوكي وأفعالي الماضية، لكن لا أستطيع ولن أتحمل المسؤولية أو أعتذر لأي شخص اختلق أشياء عني أو بالغ في القصص عني".

وأضاف: "لم أخبر أحدا أبدا أنهم إذا قدموا لي خدمات جنسية، فسوف أساعدهم في حياتهم المهنية".

وأوضح: "لقد تواصلت بشكل واضح مع بعض الرجال الذين اعتقدوا أنهم قد يتقدمون في حياتهم المهنية من خلال إقامة علاقة معي، لكن لم يكن هناك أي محادثة معي بهذا الخصوص، كان كل ذلك جزءا من خطتهم، وهي خطة كان مصيرها الفشل دائما".

وخلال المقابلة التي بلغت مدتها أكثر من ساعة ونصف، نفى سبايسي الاتهامات بارتكاب أي "سلوك غير قانوني"، لكنه قال إنه قام "بتمريرات خرقاء" تجاه الناس في الماضي.

وفي العام الماضي، برأت هيئة محلفين سبايسي من تسع جرائم جنسية زعمها أربعة رجال بين عامي 2001 و2013 بعد محاكمة في لندن.

واندلعت حول كيفين سبايسي فضيحة كبرى قبل عدة أعوام، بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي، بدأت مع إعلان نجم ستار تريك، أنتوني راب، أن الممثل تحرش به عندما كان عمره 14 عاما، وقال إن سبايسي حاول في حالة سكر إغواءه. ورد الممثل قائلا إنه لا يتذكر حادثة مضايقة القاصر راب في ذلك الوقت، لكنه اعتذر له مع ذلك.

المصدر: "سكاي نيوز"