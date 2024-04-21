مصر.. فنان روسي يطلب تعويضا ضخما من شركة بيبسي بسبب سرقة لوحاته

قال المحامي المصري أحمد حسن العطار إنه تقدم بطلب لتعويض موكله الفنان الروسي جورجي كوراسوف ضد شركة بيبسي، لاتهامها باستخدام إعلاناته دون استئذانه أو علمه.

وأوضح المحامي المصري أن "نيابة مدينة نصر ثاني فتحت تحقيقا عاجلا في الواقعة".

وأكد العطار أن "الفنان الروسي اكتشف أن إحدى لوحاته ورسوماته الفنية تم استخدامها في إعلان على جميع وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية الخاصة بشركة بيبسي وتم مقاضاة الشركة في مصر بعد مقاضاتها في أمريكا، وطلب تعويضا بـ 200 مليون جنيه لصالح الفنان الروسي".

وأضاف أن "الفنان الروسي اتخذ الإجراءات القانونية ضد شركة بيبسي والمصممة غادة والي، وطالب بتعويض مادي 200 مليون جنيه واعتذار رسمي من الشركة عن تلك الأفعال غير المبررة لسرقة مجهود وأعمال شخص ونسبها إليهم".

وأردف المحامي بأن "أعمال الفنان الروسي واضحة، وأن لديهم جميع المستندات الدالة على أن تلك الرسومات التي ظهرت في الإعلانات ملك الفنان الروسي".

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بحبس الفنانة غادة والي 6 أشهر، وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه، لاتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها دون استئذان منه.

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المصدر: "القاهرة 24"