شركة عالمية تعتذر من الفنانة هيفاء وهبي بطريقة خاصة (صور)

قدَّمت شركة الحقائب الفاخرة "Hermès" (هرمس)، اعتذارها للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بطريقة مميزة، بعدما هاجمت الأخيرة أحد أفرع الشركة العالمية، في العاصمة الفرنسية باريس.

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وتعود تفاصيل هذا الاعتذار بداية إلى نشر هيفاء وهبي في حسابها على منصة "إنستغرام"، عبر خاصية الستوري، أنها استاءت مما وصفته بـ"المعاملة السيئة وفظاظة الموظفين" بفرع "هرمس" في باريس، إذ نصحت "الديفا" محبيها وعشاق "هرمس"بعدم التسوق من فرع شارع فوبورغ سانت أونوريه، والتوجه إلى الفروع الأخرى.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعو هيفاء مع المنشور، متفقين معها ومؤكدين على التعامل الفظ للموظفين، حيث شارك البعض تجاربهم السيئة مع موظفي ذلك الفرع.

وعقب الجدل الذي أثارته هيفاء بمنشورها، لا سيما أنها من عشاق "هرمس"، والانتقادات والتقييمات السلبية التي تلقاها الفرع، قرر الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية مايكل كوست، الاعتذار من هيفاء ومصالحتها بمجموعة من الهدايا القيمة والورود الجميلة.

وشاركت هيفاء عبر خاصية "الستوري"، مقاطع فيديو للهدايا التي تلقتها، فنشرت فيديو لباقة من الورود، وكتبت: "من هرمس، آخر دلع".

فوشيا

كما نشرت صورة لحقيبة صغيرة تلقتها كهدية من "هرمس"، معلقة عليها بالقول: يجري تدليلي"، وتابعت: "راضوني وأنا قلبي أبيض.. رضيت".

كما وصلتها حقيبة يد وردية من العلامة التجارية نفسها، وعلّقت: "اليوم كله يومي أنا.. ما فيهم على زعلي، وأنا زعلي عنيد بس كيوت. فيما شكرت فريق "هرمس" على الضيافة المميزة".

من ناحيته، شارك مايكل كوست، صورة تجمعه بهيفاء، معلقا عليها بالقول: مع الموهوبة هيفاء وهبي، فخور وسعيد لصورتنا الأولى معا، ولن تكون الأخيرة. لترد عليه، قائلة: "أشكرك على الوقت الرائع معا، ولهذه الورود الجميلة".

المصدر: "فوشيا"