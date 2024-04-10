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المكسيك تستضيف مهرجانا للسينما الروسية

الثقافة والفن

المكسيك تستضيف مهرجانا للسينما الروسية
1tulatv.ru
صورة ارشيفية
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سيقام مهرجان السينما الروسية في المكسيك في الفترة ما بين 10 و29 أبريل الجاري.

وجاء في بيان نشرته السفارة الروسية في المكسيك:" ندعو الجميع إلى التعرف على الثقافة السينمائية الروسية وزيارة أول مهرجان دولي للسينما الروسية في المعهد التكنولوجي القومي".

وأشار البيان إلى أن حفل افتتاح المهرجان سيقام في مركز "توريس بوديتا" الثقافي، حيث سيعرض فيلم "آنا كارينينا، قصة فرونسكي" من إخراج الفنان الروسي المعروف قارن شاهنواروف. ويتضمن برنامج المهرجان عرض الأفلام التي أنتجها استوديو "موسفيلم" الروسي الشهير باللغة الروسية مع الترجمة إلى الإسبانية.

وستتاح لجميع ضيوف المهرجان قبل عرض الأفلام فرصة لارتياد معرض "النافذة إلى روسيا" الذي سيقام بدعم من "البيت الروسي" في المكسيك.

المصدر: تاس

 

 

 

 

 

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