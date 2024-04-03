محمد رمضان ينفعل على مدير فندق في حفل سحور ويثير جدلا كبيرا (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان المصري الشهير محمد رمضان في حالة انفعال شديد، أثناء حضوره حفل سحور بأحد الفنادق.

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وأبان مقطع الفيديو محمد رمضان بعدما طلب مدير الفندق من العاملين غلق الميكروفون على الممثل الشهير بعد صعوده إلى المسرح للتحدث مع الجمهور الذي طلب منه الغناء، وهو يقول عبر الميكروفون : "السيد مدير الأوتيل أنا عارف إنه غصب عن حضرتك، ليه عايز تقفل الصوت؟ ليه مستقصدينا؟"

وأردف رمضان: "أنا عارف ده أمر وصل لحضرتك، اقفل علشان محمد رمضان موجود".

لينفعل بعدها النجم المثير للجدل صارخاً بوجه مدير الفندق: "ليه. إيه السبب، عايز أعرف سبب واحد"!

وعقب هذا الموقف عاد الصوت وقام محمد رمضان بالغناء على المسرح في أثناء ذلك الحفل".

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا للجدل ظهر فيه الفنان المصري محمد رمضان، وهو ينفعل على مدير أحد الفنادق الشهيرة في القاهرة خلال تواجده في حفل سحور لشركة اتصالات، بعدما طلب مدير الفندق من العاملين غلق الميكروفون على الممثل الشهير بعد صعوده إلى المسرح للتحدث مع… pic.twitter.com/jxqSgcgHtK — Movie News (@movies_popcorn) April 2, 2024

وتباينت ردود الفعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصرف رمضان، حيث انتقده البعض، فيما رأى البعض أنه محق.

@mou_atef5 محمد رمضان لمدير فندق: عايزين مني ايه جايلكم اوامر تقفلوا الصوت عليا ! ♬ original sound - mou_atef

المصدر: RT