سيرين عبد النور تنعى والدتها بمنشور مؤثر على "إنستغرام"

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عبر حسابها على "إنستغرام" صورا لوالدتها، معربة من خلالها عن مدى اشتياقها لها إثر رحيلها.

وعلقت سيرين على المنشور قائلة: "‎إمي من هلق اشتقتلك. حضورك كان بركة بحياتي وحياة ولادي، وغيابك مبين من أول يوم مدمر لقلبي، كيف بدك ياني استوعب إنك رحتي من حدي، بس شكرا إنك تركتيلنا ذكرى حلوة أنا وأولادي. إلى اللقاء يا حلوة الحلوات إلى اللقاء يا إمي".

وتجمع الصور المنشورة الراحلة مع ابنتها سيرين وأحفادها تاليا وكريستيانو، بالإضافة إلى مقطع فيديو طريف لتاليا مع جدتها وهي تصفها بأنها السلطانة هيام.

وأعلنت الفنانة اللبنانية عن وفاة والدتها في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 1 أبريل، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت سيرين صورة سيلفي تجمعها بوالدتها خلال تلقيها علاج السرطان في المستشفى، وكتبت الفنانة اللبنانية على الصورة: "إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي".

المصدر: RT