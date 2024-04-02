 
مباشر

سيرين عبد النور تنعى والدتها بمنشور مؤثر على "إنستغرام"

الثقافة والفن

سيرين عبد النور تنعى والدتها بمنشور مؤثر على
Gettyimages.ru Daniele Venturelli / Contributor
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xa0b

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عبر حسابها على "إنستغرام" صورا لوالدتها، معربة من خلالها عن مدى اشتياقها لها إثر رحيلها.

وعلقت سيرين على المنشور قائلة: "‎إمي من هلق اشتقتلك. حضورك كان بركة بحياتي وحياة ولادي، وغيابك مبين من أول يوم مدمر لقلبي، كيف بدك ياني استوعب إنك رحتي من حدي، بس شكرا إنك تركتيلنا ذكرى حلوة أنا وأولادي. إلى اللقاء يا حلوة الحلوات إلى اللقاء يا إمي".

وتجمع الصور المنشورة الراحلة مع ابنتها سيرين وأحفادها تاليا وكريستيانو، بالإضافة إلى مقطع فيديو طريف لتاليا مع جدتها وهي تصفها بأنها السلطانة هيام.

وأعلنت الفنانة اللبنانية عن وفاة والدتها في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 1 أبريل، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت سيرين صورة سيلفي تجمعها بوالدتها خلال تلقيها علاج السرطان في المستشفى، وكتبت الفنانة اللبنانية على الصورة: "إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا