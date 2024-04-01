مواسم روسية في البحرين وعمان 2025

أعلنت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا عن مواسم روسية ستقام في مملكة البحرين وسلطنة عمان خلال العام 2025، الذي سيكون عام "عمان والبحرين".

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جاء ذلك وفقا لما صرحت به الوزيرة في مقابلة مع وكالة "تاس"، حيث تابعت: "بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون العام 2025 هو عام (عمان والبحرين)، وقد تم بالفعل التوصل إلى اتفاقيات. وخرجنا كفريق كبير إلى هناك لتفقد الأماكن والمسارح والمتاحف. ونستعد بجدية شديدة". وأشارت الوزيرة إلى أن مسرح البولشوي الروسي قد زار عمان بالفعل في جولة فنية.

وتتضمن "المواسم الروسية" في عمان والبحرين جولات فنية لفرق مسرحية وأوركسترات ومجموعات متميزة، من خلال مشروع دولي واسع النطاق، احتفالا بمرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين، ويتم إعداد برنامج خاص في إطار المشروع، سيتضمن أيضا معارض متحفية وعروض سيرك ودروس وبرامج تعليمية.

وأكدت الوزيرة على أن "إقامة المواسم الروسية سيسلط الضور على المكانة الخاصة التي تحظى بها صداقتنا مع الدولتين".

المصدر: تاس