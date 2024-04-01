 
مباشر

مواسم روسية في البحرين وعمان 2025

الثقافة والفن

مواسم روسية في البحرين وعمان 2025
Globallookpress Jochen TackimageBROKER.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9ob

أعلنت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا عن مواسم روسية ستقام في مملكة البحرين وسلطنة عمان خلال العام 2025، الذي سيكون عام "عمان والبحرين".

إقرأ المزيد
الموسيقى البحرينية تختتم مهرجان سوتشي للموسيقى الكلاسيكية
الموسيقى البحرينية تختتم مهرجان سوتشي للموسيقى الكلاسيكية "فيديو"

جاء ذلك وفقا لما صرحت به الوزيرة في مقابلة مع وكالة "تاس"، حيث تابعت: "بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون العام 2025 هو عام (عمان والبحرين)، وقد تم بالفعل التوصل إلى اتفاقيات. وخرجنا كفريق كبير إلى هناك لتفقد الأماكن والمسارح والمتاحف. ونستعد بجدية شديدة". وأشارت الوزيرة إلى أن مسرح البولشوي الروسي قد زار عمان بالفعل في جولة فنية.

وتتضمن "المواسم الروسية" في عمان والبحرين جولات فنية لفرق مسرحية وأوركسترات ومجموعات متميزة، من خلال مشروع دولي واسع النطاق، احتفالا بمرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع البحرين، ويتم إعداد برنامج خاص في إطار المشروع، سيتضمن أيضا معارض متحفية وعروض سيرك ودروس وبرامج تعليمية.
وأكدت الوزيرة على أن "إقامة المواسم الروسية سيسلط الضور على المكانة الخاصة التي تحظى بها صداقتنا مع الدولتين".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا