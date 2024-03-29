مصر.. الفنان بيومي فؤاد يحسم الجدل حول حصوله على الجنسية السعودية

حسم الفنان المصري الشهير بيومي فؤاد الجدل المثار حول حصوله على الجنسية السعودية، ونيته الهجرة إلى الخارج بعد تقدمه بالحصول على جنسية كومنولث دومينيكا.

وفي حوار تلفزيوني، نفى بيومي فؤاد حصوله على أي جنسية قائلا: "لا أنا باخد جنسية ولا حاجة، أنا سعيد بجنسية بلدي وليا الشرف إني مصري".

وأشار فؤاد إلى أن ما يسهل له السفر إلى بعض الدول وجود إقامات بهذه الدول، وليس جنسية من إحدى الدول، نافيا ما تردد من نيته الهجرة خارج البلاد، حيث قال: "مقدرش أقعد 10 أيام برا مصر".

هذا وتحدث بيومي فؤاد، عن أزمته بخصوص مسرحية "زواج اصطناعي" التي تم عرضها في السعودية قائلا: "معداش عليا يوم من وقت ما حصل في المسرحية من غير عياط وأنا اتعرضت للظلم، وعيني اليمين كانت هتنفجر بسبب ظلم محمد السبكي ليا وأنه خد الفيلم بتاعي".

المصدر: "القاهرة 24"