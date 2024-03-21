"صدق رسول الله" يعيد حنان ترك إلى السباق الرمضاني

كشفت الممثلة المصرية حنان ترك، عبر "إنستغرام"، عن مشاركتها في الموسم الرمضاني الحالي بالمسلسل الديني الكرتوني "صدق رسول الله"، والذي يروي سيرة الإمام البخاري.

ونشرت حنان صورة البوستر الرسمي للمسلسل الذي ستعرضه قناة "النهار"، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "بفضل الله صدق رسول الله على قناة النهار الساعة الرابعة والنصف عصرا".

ونشرت بعض الصور من كواليس العمل تجمعها ببعض المشاركين في هذا المسلسل.

وفي الواقع، لا يمثل هذا المسلسل عودة حنان إلى التمثيل بعد 12 عاما من الاعتزال، حيث أن المسلسل عرض لأول مرة في عام 2018، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي، وغناء مجد القاسم.

وتدور الأحداث حول "عمر" ذو الـثماني سنوات، والذي يظهر له جده بالمنام بعد وفاته فيطلب منه البحث عن كتاب، ويدرك الطفل أن الكتاب هو "صحيح البخاري"، وعند البحث على الإنترنت، يبتلعه الهاتف ويأخذه إلى مدينة بخارى (إحدى مدن أوزبكستان حاليا) سنة 250 هجرية، ويلتقي بالإمام البخاري وهو في سن الرابعة والخمسين.

وقامت حنان ترك بدور "هالة" في المسلسل، ويؤدي دور البخاري الممثل حلمي فودة.

جدير بالذكر أن آخر عمل ظهرت فيه حنان ترك كان مسلسل "الأخت تريز"، الذي عرض سنة 2012 خلال شهر رمضان، والذي أدت فيه شخصيتين، الأولى لفتاة مسلمة اسمها خديجة، والثانية فتاة مسيحية تسمى تريز وتعمل في الكنيسة.

المصدر: RT