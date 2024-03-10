الأسد يناقش مع نجوم الدراما السورية تحدياتها وسبل دعم صناعتها (فيديو)

ناقش الرئيس السوري بشار الأسد مع ممثلين ومخرجين سوريين الدراما ودعم صناعتها في المرحلة المقبلة.

وقالت الرئاسة السورية: "لقاء يجمع الرئيس بشار الأسد مع مجموعة من نجوم الدراما السورية، من ممثلين ومخرجين. وحوار عن صناعة الدراما وتحديات الإنتاج، والنصوص، والتصوير، ودور الأعمال الدرامية حاليا داخل المجتمع، ودعم صناعتها في المرحلة المقبلة".

وأرفقت الرئاسة البيان بفيديو يظهر اللقاء.

المصدر: الرئاسة السورية