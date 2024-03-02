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الذكاء الاصطناعي يتدخل في أشهر عمل كوميدي مصري.. وممثل يعلق على النتيجة (فيديو)

الثقافة والفن

الذكاء الاصطناعي يتدخل في أشهر عمل كوميدي مصري.. وممثل يعلق على النتيجة (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مقطعاً من أشهر مسرحية كوميدية في مصر هي "مدرسة المشاغبين، مترجما للغة الإنجليزية بالذكاء الاصطناعي، ما أثار تفاعلا.

ونشر أحد صناع المحتوى مقطع الفيديو معلقا عليه بالقول: "مسرحية مدرسة المشاغبين .. تم تحويل اللغة إلى الانجليزية بنفس نبرات الصوت بواسطة الذكاء الصناعي، فكان المشهد بهذا الشكل".

كما أعاد الممثل المصري نبيل الحلفاوي نشر الفيديو، وقال معلقا: "لو المسرحية كلها اترجمت كده بأداء أبطالها واتصدرت بره بشكل أو آخر من خلال منصات أجنبية مثلا.. احتمال تعمل "Hit" وعادل وسعيد ويونس يكتسحوا الكوميديانات الأجانب".

وتفاعل النشطاء في منصة "إكس" مع الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "حد من المبدعين يتبنى الفكرة وينفذها وينشرها في السوشيال ميديا"، وأضاف آخر: "صحيح بالنسبة لي الدبلجة الإنجليزية ضحكتني أكثر..هي مسرحية بأبطالها أسطورية لن تتكرر.. وفي كل مرة أشوفها اضحك وكأني أول مرة أشوفها".

فيما كتب آخر بتعليقه: "بس محتاجة سيناريو إنجليزي..الترجمة حرفية مش حلوة ومش بتوصل الإفيه".

الذكاء الاصطناعي يتدخل في أشهر عمل كوميدي مصري.. وممثل يعلق على النتيجة (فيديو)
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المصدر: RT

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