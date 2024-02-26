رحيل الممثل اللبناني فادي إبراهيم عن عمر ناهز 67 عاما

أعلنت وسائل إعلام لبنانية عن وفاة الممثل فادي إبراهيم، الاثنين 26 فبراير، عن عمر ناهز 67 عاما، على إثر معاناته من أزمة صحية خلال الشهرين الماضيين أدت إلى فشل إحدى كليتيه.

وأفاد نقيب الممثلين اللبنانيين أن الراحل تعرض لوعكة صحية دخل بسببها إلى المستشفى، حيث مكث بالعناية المركزة، وقد تدهورت صحته في يناير الماضي، بعد فشل إحدى كليتيه على إثر بتر ساقه نتيجة لمضاعفات إصابته بداء السكري.

نجم الدراما اللبنانيه والعربيه فادي إبراهيم في ذمه الله رحمه الله عليه #إنا_لله_وإنا_اليه_راجعون 🙏🏻 #إدعوا_له 💙 #فادي_ابراهيم#لبنانpic.twitter.com/hGw659YA7X — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) February 26, 2024

خسرناك بيناتنا.. والخسارة كتير كبيرة.. بس رح تبقى بالقلب والذاكرة #فادي_ابراهيم



نفسك بالسما.. يا نجم النجوم 💔 pic.twitter.com/IYNgnWpAJv — Maguy Bou Ghosn (@MaguyBouGhosn) February 26, 2024

وأصدرت عائلة إبراهيم بيانا، الجمعة 23 فبراير، كشفت من خلاله أنه تم نقله إلى العناية المركزة نظرا إلى المضاعفات التي تعرض لها مؤخرا، ودعت جمهوره للدعاء له بالشفاء.

جدير بالذكر أن الممثل اللبناني ولد في 13 أبريل 1956، لأب لبناني وأم أسترالية، وهو متزوج ولديه ولدان.

خبر حزين جدًّا:

فادي ابراهيم

نجم الدراما اللبنانية

في ذمّة الله.



البقاء لله. pic.twitter.com/JNb1zSAiqb — نيشان (@Neshan) February 26, 2024

وقد شارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام اللبنانية، حيث بدأت شهرته الواسعة بعد أن لعب دور البطولة في مسلسل "العاصفة تهب مرتين". وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "للموت 2" خلال الموسم الرمضاني 2022. كما شارك في العام ذاته في عملين دراميين بعنوان "التحدي السر" و"الزمن الضائع".

ونعى عدد كبير من الفنانين والممثلين ومشاهير من مجالات مختلفة الممثل الراحل عبر حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT