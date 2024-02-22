"صحوة".. وثائقي روسي جديد عن دونباس

كشف غيورغي دولمازيان مدير مسرح "الجسر" عن تفاصيل فيلم "صحوة" الوثائقي الذي انتهى من تصويره مؤخرا حول الوضع في دونباس.

وشارك في تصوير الفيلم راقص الباليه سيرغي بولونين وفنان الشعب الروسي فلاديمير ستيكلوف.

وقال غيورغي دولمازيان:" لقد وُلدت فكرة الفيلم فجأة عندما كنت أنا وأعضاء جوقة دير "سريتنسكي" نناقش إنتاجا مشتركا. وتبيّن أننا جميعنا قلقين بشأن شيء واحد، وهو إبداع عمل فني يعكس ما يحدث في دونباس".

ونقلت الخدمة الصحفية عن المخرج قوله إن "الفيلم تم إخراجه بناء على نمط فني وجودي يسمى "روت موفي" (سينما الطريق)، وهو فيلم تم تصويره بعينيّ وعيون المشاركين في جوقة دير "سريتنسكي" بموسكو، وكل دقيقة في فيلمي هي الحقيقة".

ومن المقرر أن يتم عرضه لأول مرة على إحدى القنوات التلفزيونية الفيدرالية نهاية شهر مارس المقبل.

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن دولمازيان قام بتصوير الفيلم في صيف 2023 في دونباس. وشاركت في المشروع جوقة دير "سريتنسكي" وراقص الباليه سيرغي بولونين وفنان الشعب الروسي فلاديمير ستيكلوف.

ووفقا لسيناريو الفيلم فإن شخصياته الرئيسية يلتقون في قطار قادم من موسكو إلى روستوف على نهر الدون، ويذهب كل منهم في رحلته الخاصة عبر مناطق روسيا الجديدة للبحث عن إجابات على أسئلتهم المهمة.

المصدر: تاس