وفاة الفنان التشكيلي العراقي محمد حياوي

توفي الفنان التشكيلي العراقي محمد حياوي، مساء أمس الاثنين، عن عمر يناهز 59 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين الفنان الراحل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان التشكيلي محمد حياوي، والذي وافته المنية مساء هذا اليوم أثر مرض عضال، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

يذكر أن حياوي ولد في الناصرية في عام 1965 وتخرج من معهد الإدارة في عام 1984 وعمل في مجال الصحافة كمحرر في القسم الثقافي لجريدة الجمهورية.

كما عمل كسكرتير تحرير، وأصدر روايته الأولى "ثغور الماء" في عام 1983، فيما فازت روايته "فاطمة الخضراء" بجائزة أفضل رواية عراقية في عام 1985.

المصدر: RT