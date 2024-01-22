افتتاح مهرجان "دكا" السينمائي الدولي الـ22 بمشاركة روسية لافتة

شهدت عاصمة بنغلاديش يوم 20 يناير افتتاح مهرجان "دكا" السينمائي الدولي، الأضخم في بنغلاديش، بمشاركة 15 فيلما من روسيا.

ويقام هذا المهرجان المرموق في العاصمة البنغلاديشية مرة واحدة كل عامين. وينظم المهرجان في هذا العام للمرة الثانية والعشرين تحت شعار "أفضل فيلم وأفضل جمهور ومجتمع أفضل". ويشارك في المهرجان 253 فيلما من جميع أنحاء العالم.

وتشارك روسيا في البرنامج الدولي بمجموعة من الأفلام لكوكبة من المخرجين الروس الشباب، كما تشارك في فئات السينما الروحية، وأفلام الأطفال، وأفلام الرياضة والترفيه.

وسيشاهد ضيوف المهرجان السينمائي فيلم الإثارة "الخيار" (2023) للمخرج إيغور فيدوروف، "فصول السنة" (2023) وهو أول فيلم سينمائي للمخرج الشاب مكسيم شابالين، فيلم "داء الكلب" (2023) لديمتري دياتشينكو، فيلم "النور" الدرامي لأنطون كولوميتس (2022) مع إيلينا ياكوفليفا في بطولته، وغيرها من الأفلام الروسية الجديدة الأخرى التي تم إخراجها في العامين الماضيين.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان المنتجة السينمائية الروسية آنا شالاشينا، التي ستشارك في اختيار الفيلم الفائز في برنامج مسابقات السينما الآسيوية. وسيتم الإعلان عن الفائزين في المهرجان في 28 يناير.

المصدر: تاس