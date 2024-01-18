بطرسبورغ تشهد العرض الأول لفيلم "الجو" الروسي

شهدت دار السينما "أورورا" في بطرسبورغ حفل العرض الأول لفيلم "الجو" العسكري الدرامي الذي يتناول مآثر الطيارات العسكريات في لينينغراد المحاصرة، من إخراج أليكسي غيرمان الابن.

وأشاد المخرج في كلمة ألقاها في حفل العرض الأول بشجاعة الفنانين المشاركين في تصوير الفيلم ووصف الفيلم بأنه ينتمي إلى مدرسة سينما لينينغراد السوفيتية.

وقال:" قمنا بتطوير التقنيات وابتكار الجديد منها للحصول على واقعية المعارك الجوية وجعل الفيلم ليس كمبيوتريا، كما جرت العادة في أفلام كهذه، بل قريبا من واقع الحرب".

وأضاف أن قصة الفيلم تدور حول كيفية تحول الفتيات التي لم يعرفن ما هي الحرب إلى الطيارات المقاتلات الحقيقيات، وكذلك يتحدث الفيلم عن الحب والعلاقات بين الناس والخسائر والإيمان واستيعاب مغزى الحياة.

وتضمنت بطولة الفيلم النجوم أناستاسيا تاليزينا، أغلايا تاراسوفا، سيرغي بيزروكوف، فضلا عن يلينا ليادوفا وكريستينا لابشينا.

ويقوم سيناريو الفيلم على قصة خدمة الطيارات الشابات جنبا إلى جنب مع الرجال الطيارين في الفوج الجوي في لينينغراد المحاصرة. وجرى عرضه بمناسبة حلول الذكرى الـ80 لرفع الحصار الألماني عن لينينغراد (1941 – 1944). كما تم تنفيذه بدعم من لجنة الثقافة في بلدية بطرسبورغ.

وقد تم العرض العالمي للفيلم في الخريف الماضي في مهرجان طوكيو السينمائي الدولي.

ويبدأ عرض الفيلم في دور السينما الروسية بدءا من 18 يناير الجاري.

المصدر: تاس