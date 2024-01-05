مصر..محامي محمد رمضان يكشف حقيقة القبض على الفنان فور وصوله إلى البلاد

كشف أحمد الجندي محامي الفنان محمد رمضان، حقيقة الأنباء المتداولة عن القبض على هذا الفنان المصري فور وصوله لمصر تنفيذا للحكم الصادر ضده بالحبس سنة غيابيا في قضية "ترويج شائعات".

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أوضح المحامي أحمد الجندي قائلا: "محمد رمضان نزل مصر امبارح، وهو بيتعامل عادي لإننا عملنا معارضة على الحكم ده، واتحددتله جلسة جديدة يوم 21 فبراير 2024".

وكان قد صدر حكم بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابا، من مستأنف الشيخ زايد، في دعوة قضائية رفعها أحد المحامين عليه بتهمة ترويج أخبار كاذبة عبر حساباته الشخصية.

وفي هذا الصدد، أشار الخبير القانوني محمد رشوان، المحامي بالنقض لموقع "القاهرة 24" إلى موقف محمد رمضان القانوني عند عودته إلى مصر في ظل صدور حكم بحبسه غيابا قائلا إن "رمضان معرض للتحفظ عليه من قبل الأجهزة الأمنية، فور وصوله أي مطار مصري، بسبب صدور حكم بحبسه لمدة سنة، حتى يتم عمل معارضة أو يتم إخطاره بالحكم"، مضيفا: "وبالرغم من أن الحكم غير نهائي، إلا أن الفنان صدر ضده هذا الحكم، ولم يصدر أي جديد حتى الآن".

جدير بالذكر أن أحد المحامين كان قد تقدم ببلاغ ضد محمد رمضان يتهمه بنشر أخبار كاذبة متعمدا، بعد إعلان الفنان في وقت سابق تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، حيث أكد المحامي أن هذه الأخبار "تهدد الاقتصاد المصري"، مطالبا في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال، التي يدعي أنها بمنزله.

المصدر: "القاهرة 24"