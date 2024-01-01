سيناريست وإعلامي مصري: قضيتي مع رمضان مستمرة والتعويض سأتبرع به كاملا لأطفال غزة وأبو الريش (فيديو)

تحدث السيناريست والإعلامي المصري محمد الغيطي، عن تطورات أزمته مع الفنان محمد رمضان، بعد رفعه قضية ومطالبته بتعويض 10 ملايين جنيه لسرقة الأخير كلمات قصيدته في أغنية فيلمه "هارلي".

وقال محمد الغيطي في لقائه مع "القاهرة 24" إن "القضية شغالة والمحكمة الاقتصادية حددت جلسة قريبا ولو حصل تعويض هتبرع بجزء من التعويض لأطفال غزة وجزء لأبو ريش ومش هاخد منه ولا مليم".

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وأضاف محمد الغيطي "كنا هنطالب بأكتر من كده وإحنا بنطب الرقم اللي شايفينه والمحكمة هي اللي بتقدره، وأنا شايف أن الكلام اللي سرقه أو صناع الأغنية سرقوه يستحق أكتر من كده ويستحق 100 مليون مش عشرة والمحامي متبني الموضوع ومتابعه".

وسبق أن كشف محمد الغيطي تفاصيل اتهامه لمحمد رمضان بسرقة كلمات قصيدته في أغنية بفيلم "هارلي"، مشيرا إلى أن القصيدة سبق وأن نشرها في ديوان له بعنوان "رباعيات الغيطي" صادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب منذ 2016.

وصرح الغيطي بأنه تقدم بدعوى قضائية وتعويض 10 ملايين جنيه ليتم ردعه، في إشارة إلى محمد رمضان.

المصدر: "القاهرة 24" المصري