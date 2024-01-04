مصر.. قرار قضائي بحق يوتيوبر متهم بـ"سب وقذف" الفنانة منى زكي

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية معاقبة اليوتيوبر "أحمد وجيه" المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي، بسبب مشاركتها بفيلم "أصحاب ولا أعز"، بالحبس شهراً وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه.

وفي التفاصيل، أودعت الدائرة الثانية جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية حيثيات حكمها الصادر بحبس اليوتيوبر أحمد وجيه إبراهيم المتهم بسب وقذف الفنانة "منى زكي" على خلفية فيلم "أصحاب ولا أعز" شهراً وتدفيعه كفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه.

وجاء فى حيثيات المحكمة أنه: "بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا، حيث أن النيابة العامة قدمت للمحاكمة الجنائية المتهم أحمد وجيه إبراهيم عبد الله، لأنه قذف المجني عليها مني علي محمد زكي - بأن أذاع مقطعا مرئيا عبر قناته المسماة (أحمد وجيه)، بموقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، والمتاحة مطالعته للعامة مسندا إليها من خلاله - أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها، وقد تضمنت عبارات شكلت طعنا في عرضها، والمبينة تفصيلا بالتحقيقات".

واتهمت النيابة "أحمد وجيه" بـ"سب علانية المجني عليها السابق ذكرها، بأن وجه إليها عبر المقطع المرئي محل الاتهام السابق عبارات تضمنت خدشا لشرفها، وطعنا في عرضها على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد مضايقة المجني عليها والمنتسبة لنقابة المهن التمثيلية، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أتى الأفعال المبينة بالوصفين السابقين على النحو المبين تفصيلا بالأوراق".

المصدر: "صدى البلد"