بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. انتحار النجم الكوري الجنوبي لي سون كيون (صور+ فيديو)

عثرت الشرطة على النجم الكوري الجنوبي لي سون كيون منتحرا، بينما كان يواجه تحقيقا في الاشتباه بتعاطيه المخدرات.

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وتم العثور على رجل أربعيني فاقدا للوعي في سيارة في حديقة بوسط سيئول في الساعة حوالي 10:30 صباح اليوم الأربعاء، وأكدت الشرطة فيما بعد على أنه الممثل "لي". وكانت هناك قوالب فحم في مقعد الراكب.

وتلقت الشرطة الكورية الجنوبية في وقت سابق، بلاغا يفيد بأن "لي" غادر المنزل بعد أن كتب مذكرة تشبه رسالة انتحار، وأن سيارته قد اختفت. وقال مسؤول إطفاء "تم إعلان وفاته، ولم يتم نقله إلى مستشفى".

وخضع "لي" لثلاث جولات من استجواب الشرطة للاشتباه بتعاطيه الماريجوانا وغيرها من المخدرات غير القانونية في منزل مضيفة تعمل في حانة راقية في منطقة "غانغنام" بسيئول في مناسبات متعددة منذ أوائل هذا العام، بما في ذلك الاستجواب الأخير في يوم السبت الماضي.

وادعى الممثل أن المضيفة خدعته لتعاطي المخدرات، وأنه لم يكن يعرف ما الذي كان يتناوله. وجاءت نتيجة اختبار "لي" سلبية في كل من الاختبار الكاشف القصير الذي تم إجراؤه أثناء تحقيقات الشرطة، واختبار المخدرات الذي أجرته دائرة الطب الشرعي الوطنية الشهر الماضي.

وفي اليوم السابق، قدم "لي" طلبا لإجراء اختبار كشف الكذب إلى وكالة شرطة مدينة إنتشون، على بعد 30 كيلومترا غرب سيئول، مدعيا براءته.

وأصر "لي" على ضرورة استخدام اختبار كشف الكذب في التحقيق لتحديد الحقيقة بين "لي" والمضيفة، والتي ورد أنها أبلغت الشرطة أن الممثل تعاطى المخدرات في منزلها عدة مرات.

وقال محامي "لي" أمس الثلاثاء: "لو كانت المضيفة تقول الحقيقة لكان من المفترض أن تأتي نتيجة اختبار "لي" للمخدرات الذي أجرته دائرة الطب الشرعي الوطنية إيجابية لكنها كانت سلبية".

وححظي "لي" بشهرة عالمية بعد فوز فيلم "طفيلي" الذي لعب فيه دورا رئيسيا، بجوائز الأوسكار في عام 2020.

المصدر: يونهاب