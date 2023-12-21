للمرة الأولى.. باليه "بحيرة البجع" في تايلاند

شهدت بانكوك عرض باليه "بحيرة البجع" لبيوتر تشايكوفسكي يقدمه الفنانون في مسرح "ليونيد جاكوبسون" الأكاديمي الروسي للباليه، والذين وصلوا تايلاند لأول مرة في إطار جولة فنية متنوعة.

وأقيم العرض في قاعة الحفلات الموسيقية بالمركز الثقافي في تايلاند.

وقد عرُض الباليه برفقة أوركسترا بانكوك الملكية السيمفونية تحت قيادة مدير مسرح "ماريينسكي" فاليري أوفسيانيكوف.

وقدمت الراقصة الأولى في مسرح "ماريينسكي"أوكسانا سكوريك الأداء الأنيق والرائع لدوري أوديتا وأوديليا، ورحّب الجمهور التايلاندي بحفاوة بنجمة الباليه الروسية اللامعة.

إقرأ المزيد

واستمر مهرجان "أسبوع الباليه الروسي" في تايلاند يوم الأربعاء. وشاهد الجمهور المحلي على خشبة مسرح المركز الثقافي في تايلاند رائعة أخرى للمؤلف الموسيقي الروسي المشهور بيوتر تشايكوفسكي، وهي باليه "كسارة البندق". وأوضحت شركة الترويج Art of Events أن العروض التي قدمها مسرح "جاكوبسون" ستقام أيضا في مقاطعة بوكيت يومي 23 و24 ديسمبر في قاعة سيام نيراميت للحفلات الموسيقية. وقد أعرب منظمو أسبوع الباليه الروسي في تايلاند عن ثقتهم بأن عروض الفنانين الروس من شأنها الارتقاء بالتفاهم المتبادل بين الشعوب إلى مستوى جديد".

يذكر أن "جاكوبسون" هو أول مسرح باليه في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، تم تأسيسه بشكل منفصل عن فرقة الأوبرا. وكان ليونيد جاكوبسون في الفترة من عام 1969 إلى عام 1975 يترأس فرقة الباليه في المسرح. ومنذ عام 2011 تولى الإدارة الفنية للمسرح الفنان السابق في مسرح "ماريانسكي" أندريان فاديف.

المصدر: تاس