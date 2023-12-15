رحيل الشاعر الكويتي عبد العزيز سعود البابطين بعد مسيرة حافلة بالإنجازات

توفي اليوم الجمعة 15 ديسمبر، الشاعر الكويتي عبدالعزيز سعود البابطين، بعد رحلة عطاء وطنية طويلة تاركا إرثا حضاريا وثقافيا وإنسانيا كبيرا، بحسبما كتبته صحيفة "الراي" الكويتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الراحل هو رئيس مجلس أمناء مؤسّسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافيّة، ورئيس مجلس أعضاء مؤسّسة البابطين الثقافيّة بالاتّحاد الأوروبي. كما أنّه عضو في العديد من المجالس والجمعيّات والرابطات الناشطة في مجالات مختلفة.

خلّد سجلّك فالبقاء قليل

إن الزمان بعمره لطويل

واسكب عطاءك للجميع فإنه

يبقي العطاء وغيره سيزول

واعلم بأن المرء يفقد قَدْره

إن عاش بين الناس وهو بخيل



هذه الأبيات من الشعر

#عبدالعزيز_سعود_البابطين رحمهُ الله واسكنهُ جنات النعيم

والتي نُقشت في جامعة اكسفورد

تقديرا لمشاريعهُ pic.twitter.com/3I4DlpR3Cf — عبدالكريم (@TM141) December 15, 2023

وحاز خلال مسيرته الأدبية أكثر من 14 شهادة دكتوراه فخريّة عربيّة وأجنبيّة، من قبل عدد من الجامعات المرموقة تقديرا من دوائرها لجهوده في المجال الثقافي والعمل الخيري الإنساني ونشاطه الداعم للسلام وحوار الثقافيات.

إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الشاعر والأديب #عبدالعزيز_سعود_البابطين ، جعل الله كل ما قدمه من خدمة للغة العربية والأدب والثقافة صدقة جارية تنور قبره وترفع ذكره وتيسر حسابه وتيمن كتابه.

البقاء لله، تعازينا الحارة للساحة الثقافية، وأسرته الكريمة وشعب الكويت الحبيب. pic.twitter.com/xq98eOlRdP — منى حسن (@Monahassanm) December 15, 2023

كما نال العديد من الأوسمة الرفيعة والدروع والجوائز تقديرا لما قام به من جهد في ميدان الثقافة في المحافل العربية والدولية.

بدورها، تقدمت صحيفة "الراي"، التي آلمها المصاب، إلى أسرة الراحل بخالص التعازي والمواساة، "داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".

وعلى إثر ذلك، سارع أصدقاء وزملاء الشاعر الراحل إلى نعيه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم من كتب بعضا من أبيات شعره الذي ألفه خلال مسيرته الأدبية.

وعبّر الكثيرون عن بالغ مصابهم وألمهم في رحيل الشاعر البابطين.

المصدر: الراي + RT