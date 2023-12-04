"ذا ويكند" يتبرع بـ 4 ملايين وجبة طارئة لغزة!

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن سفير النوايا الحسنة للبرنامج "ذا ويكند" وجّه 2.5 مليون دولار من صندوقه الإنساني XO لمساعدة الاستجابة الإنسانية في غزة.

وقالت المنظمة إن التبرع، الذي يعادل أربعة ملايين وجبة طارئة، سيموّل تسليم 820 طنا متريا (حوالي 1.8 مليون باوند) من الطرود الغذائية التي يمكنها إطعام أكثر من 173 ألف فلسطيني لمدة أسبوعين.

وقالت كورين فلايشر، مديرة برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا، في بيان: "يعمل برنامج الأغذية العالمي على مدار الساعة لتقديم المساعدات إلى غزة، ولكن هناك حاجة إلى توسيع نطاقها بشكل كبير لمعالجة مستوى الجوع الذي نشهده".

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وقال برنامج الأغذية العالمي إن التبرع المقدم من "ذا ويكند"، الذي يعرف الآن باسمه الحقيقي، أبيل تسفاي، يأتي في وقت حرج في جهود المجموعة لإطعام أكثر من مليون من سكان غزة الذين يواجهون المجاعة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي العنيف بعد واقعة 7 أكتوبر.

وتابعت فلايشر: "تحتاج فرقنا إلى وصول إنساني آمن ومستدام، وإلى الدعم المستمر من الجهات المانحة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص. نشكر أبيل على هذه المساهمة القيمة تجاه شعب فلسطين. ونأمل أن يحذو الآخرون حذوه ويدعموا جهودنا".

وخلال الهدنة التي انتهت بين إسرائيل وحماس، قال برنامج الأغذية العالمي إنه وصل إلى أكثر من 121 ألف شخص في غزة، حيث قدم لهم الخبز وألواح التمر المدعم والأطعمة المعلبة ودقيق القمح والمعكرونة وصلصة الطماطم.

وتم تعيين تسفاي سفيرا للنوايا الحسنة في أكتوبر 2021، وقد دعم بعثات برنامج الأغذية العالمي للإغاثة من الجوع العالمية بتبرعات شخصية بقيمة 1.8 مليون دولار حتى الآن، من خلال صندوق XO الخاص به.

المصدر: billboard