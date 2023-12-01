تعيين فاليري غرغييف مديرا عاما لمسرح "البولشوي" في موسكو

تم تعيين فاليري غرغييف مديرا عاما لمسرح "البولشوي"، لمدة خمس سنوات، بقرار صادر عن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

كما تم إعفاء فلاديمير أورين من هذا المنصب بناء على طلبه، جاء ذلك في رسالة نشرتها اليوم قناة "تليغرام" التابعة للحكومة الروسية.

يذكر أن فاليري غرغييف هو قائد الأوركسترا المشهور عالميا، وتولى عام 1996 الإدارة الفنية لمسرح " ماريينسكي" ، وبعدها أصبح مديرا عاما لمسرح "ماريينسكي" الأكاديمي الحكومي في بطرسبورغ.

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وهو مؤسس مهرجانات دولية مرموقة، ويرأس منذ عام 2011 اللجنة التنظيمية لمسابقة "تشايكوفسكي" الموسيقية الدولية. وبمبادرة من غرغييف، تم إحياء جمعية الكورال لعموم روسيا، والتي تم على أساسها تأسيس جوقة الأطفال الروسية، والتي قدمت عروضها على أهم المسارح الموسيقية في البلاد.

فاليري غرغييف هو الحائز على 3 جوائز للدولة الروسية ، وهو فنان الشعب الروسي، والفنان الفخري، والحائز على لقب بطل العمل، وتم تقليده بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، ووسام ألكسندر نيفسكي .

يذكر أن المدير العام السابق فلاديمير أورين تولى إدارة مسرح "البولشوي" في يوليو عام 2013، ليحل محل أناتولي إكسانوف في هذا المنصب. وبقرار من الحكومة الروسية، تم تجديد فترة إدارته للمسرح مرات عديدة، وكان من المفترض أن تنتهي صلاحياته عام 2027. قبل تعيينه مديرا لمسرح "البولشوي"، كان أورين مديرا لمسرح " ستانيسلافسكي" الموسيقي.

المصدر: نوفوستي