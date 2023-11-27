انتقادات لـ"بي بي سي" بعد "حذف خطابات فنانين داعمة لغزة" من تغطيتها لحفل "بافتا اسكتلندا"

تعرضت شبكة "بي بي سي" إلى انتقادات واسعة، بعد أن أبلغ الكثيرون عن حذفها خطابات داعمة لفلسطين لفائزين بجوائز "بافتا اسكتلندا" من بث الحفل.

وأقيم حفل توزيع جوائز "بافتا" الاسكتلندية يوم الأحد 19 نوفمبر، حيث استخدم الفائزون إيليد مونرو وفينلي بريتسيل والممثل أمير المصري المسرح للتعبير عن التضامن مع فلسطين والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

The BBC has responded to questions from The National over its coverage of the Scottish Bafta Awards and the removal of calls for a ceasefire in Gazahttps://t.co/3H4GbyAxEJ — The National (@ScotNational) November 22, 2023

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لكن الكثيرين أبلغوا عن أن خطابات التعاطف تلك مع أولئك الذين يعانون في غزة، لم يتم تضمينهم في النسخة المعدلة من تغطية هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" للحفل عبر تطبيق BBC iPlayer.

وأثار هذا غضبا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والذين انتقدوا هيئة الإذاعة البريطانية بسبب فرض رقابة على التعبيرات الداعمة لفلسطين خلال حفل توزيع جوائز "بافتا.

و ردت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على التقارير التي تفيد بأنها قامت بحذف الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة من تغطيتها عبر تطبيق iPlayer لحفل توزيع جوائز "بافتا" الاسكتلندية. وقال متحدث باسم الشبكة إن هذه التعديلات كانت جزءا من "عرض الأحداث البارزة" عبر الإنترنت، والذي كان "أقصر بكثير من الحدث الفعلي نفسه".

وأشار إلى أن البث الأصلي للحفل استمر نحو ساعتين و15 دقيقة، في حين استمر إصدار iPlayer نحو 90 دقيقة.

وأوضح المتحدث أنه يتم إجراء مثل هذا الاقتطاع طوال الوقت من أجل الوصول إلى وقت تشغيل محدد، مع عرض أكبر قدر ممكن من الحدث. مضيفا: "تم إجراء بعض التعديلات بحيث يكون المحتوى متوافقا مع إرشادات هيئة الإذاعة البريطانية التحريرية بشأن الحياد".

المصدر: RT