لأول مرة في روسيا.. قطار "بابا نويل" السحري يضم مسرحا للعرائس

تم نقل مسرح للعرائس يتسع لـ21 مقعدا مخمليا وغرفة لتبديل الملابس وديكورات جميلة، إلى عربة خاصة في قطار "بابا نويل" السحري.

وقالت الخدمة الصحفية لمحافظ منطقة فولوغدا الروسية إن هذه العربة لا مثيل لها في روسيا.

وجاء في بيان صادر عن ديوان المحافظ :" هذه هي أول عربة قطار فيها مسرح للعرائس، وهي تتسع لـ21 مقعدا. وتم تصميمها خصيصا لقطار "بابا نويل"، حيث ستعرض مسرحيات للأطفال بمناسبة عيدي رأس السنة والميلاد، وسيلتقون مع بابا نويل (ديد موروز) وحفيدته".

bangkokbook.ru

وتم تجهيز العربة بمسرح مجهز بقاعد مخملية وديكورات جميلة وسقف مزخرف وغرفة لتبديل الملابس. وسيقوم مساعدو بابا نويل بعرض مسرحية "الكتاب السحري"، وهي رحلة عبر صفحات القصص الخيالية، حيث يلتقي الأطفال مع الساحرة الشريرة (بابا ياغا) وشخصيات الحكاية الخيالية "12 شهرا"، وملكة الثلج. وفي نهاية العرض، سيتم توزيع الهدايا على الأطفال.

يذكر أن الرحلة السنوية لبابا نويل ( ديد موروز) على متن قطاره، تنطلق في 11 نوفمبر الجاري، وسيزور خلالها أولا مدن لابيتنانغي وفوركوتا وأوسينسك وبيشورا وأوختا وسيكتيفكار حيث يقضي الفترة بين 18 و 19 نوفمبر في منزله، ويحتفل بعيد ميلاده ويشعل الأضواء على أول شجرة لرأس السنة في روسيا. وبعد ذلك، يواصل رحلته، ويقطع ما يزيد عن 32 ألف كيلومتر بالقطار، ويزور أكثر من 80 مدينة روسية. وبعد انتهاء فصل الشتاء، سوف تنضم عربة مسرح العرائس إلى القطارات السياحية، مع إمكانية تحويلها إلى دار سينما متنقلة.

المصدر: تاس