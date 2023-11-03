ظهور جديد لسيلين ديون بعد غياب بسبب المرض

ظهرت سيلين ديون مساء الاثنين في مباراة للهوكي في لاس فيغاس بولاية نيفادا، بعد قرابة 4 سنوات من الغياب بسبب معاناتها من اضطراب عصبي نادر.

وشوهدت المغنية الكندية، البالغة من العمر 55 عاما، علنا لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، خلال مباراة واجه فيها فريق مونتريال كنديانز فريق فيغاس غولدن نايتس.

وفي اللقطات المنشورة على الإنترنت، بدت سيلين ديون في حالة معنوية رائعة وهي تحيي اللاعبين والمشجعين في غرفة الملابس بعد المباراة.

Quand des emblèmes du Québec se rencontrent à Las Vegas...@celinedion 🤝 Habs#GoHabsGopic.twitter.com/VUodJPWPDx — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) October 31, 2023

My boys & I had such a fun time visiting with the @CanadiensMTL after their hockey game with @GoldenKnights in Vegas Monday night.They played so well, what a game!!Thank you for meeting us after the game, guys!That was memorable for all of us.Have a great season! - Celine xx... pic.twitter.com/dUqvWTxUO2 — Celine Dion (@celinedion) November 2, 2023

وكتبت نائب رئيس اتصالات الهوكي في مونتريال، شانتال ماشابي، مع مقطع تم نشره على موقع "إنستغرام" الخاص بها: "زيارة رائعة لملعبنا في فيغاس بالأمس. شكرا سيلين ديون على كرمك. كان الفريق بأكمله سعيدا جدا بلقائك أنت وعائلتك".

وكان برفقة سيلين أبناؤها رينيه تشارلز (22 عاما)، والتوأم نيلسون وإيدي (13 عاما).

وقالت سيلين للمدرب مارتن سانت لويس باللغة الفرنسية في فيديو آخر: "إنه لشرف كبير أن ألتقي بك. كانت ليله لا تصدق".

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ويمكن سماعها أيضا وهي تقدم النصائح للاعبي الهوكي قائلة: "فقط ابقوا بصحة جيدة وأقوياء".

وأعلنت الفنانة الفائزة بجائزة غرامي عن تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتصلب (SPS) في عام 2022. وهذه الحالة، التي تسمى أيضا "مرض تمثال الإنسان"، هي اضطراب عصبي نادر يسبب تشنجات عضلية مؤلمة.

وكشفت سيلين ديون عن تشخيصها بالمرض في ديسمبر، ما أجبرها على التوقف عن "جولتها الفنية العالمية" قبل خمسة أشهر.

وأوضحت النجمة عبر منشور على حسابها في "إنستغرام": "لقد كنت أتعامل مع مشاكل صحتي لفترة طويلة وكان من الصعب حقا بالنسبة لي مواجهة التحديات والتحدث عن كل ما مررت به. لقد تم تشخيصي مؤخرا باضطراب عصبي نادر جدا يسمى متلازمة الشخص المتيبس الذي يصيب واحدا من كل مليون شخص. وبينما ما زلنا نتعلم عن هذه الحالة النادرة، نعلم الآن أن هذا هو سبب كل التشنجات التي كنت أعاني منها".

جدير بالذكر أن هذا الاضطراب يجعل عضلات الجذع والأطراف تتناوب بين التشنج والتصلب.

ويصبح المرض أكثر حدة بمرور الوقت ويمكن أن يصيب المرضى بالشلل، ما يتطلب منهم استخدام مشاية أو كرسي متحرك.

ولا يعرف العلماء والباحثون حتى الآن، السبب الدقيق الكامن وراء المرض. لكنهم يعتقدون أنه قد يكون ناتجا عن تفاعل المناعة الذاتية، عندما يهاجم الجسم الخلايا العصبية الخاصة به التي تتحكم في حركة العضلات.

ولسوء الحظ، ما يزال الأطباء غير قادرين على علاج الحالة. ومع ذلك، يمكن إعطاء العلاجات للمساعدة في السيطرة على الأعراض لدى غالبية المرضى.

المصدر: ديلي ميل