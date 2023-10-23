طشقند تحيي الذكرى الـ100 لميلاد الشاعر الشعبي الداغستاني رسول حمزاتوف

احتفت طشقند بالذكرى الـ100 لميلاد الشاعر الشعبي الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف بإقامة عرض موسيقي مسرحي كبير في قصر الفنون في العاصمة الأوزبكية.

وكان قد وصل إلى طشقند في وقت سابق، الوفد الحكومي من داغستان الروسية بقيادة رئيس الحكومة الداغستانية عبد المسلم عبد المسلم للمشاركة في هذا الحدث.

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وافتتحت الفعاليات بوضع الزهور على تمثال "الغرانيق البيضاء".وجاء في بيان نشرته الحكومة الداغستانية، أن الوفد زار مجمع "الغرانيق البيضاء" التذكاري بمدينة تشرشيك حيث وقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الوطن في الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

وقال الناطق باسم الحكومة الداغستانية، إن الفعاليات التذكارية استغرقت 3 أيام، وأهمها كان عرض "ينابيع رسول حمزاتوف" المسرحي الموسيقي الذي أقيم الأحد 22 أكتوبر في قصر الفنون بطشقند.

كما التقى الوفد، وزاء التجارة والصناعة والزراعة والثقافة في أوزبكستان، وعُقدت ندوات في اتحاد الشعراء وإدارة المسلمين في البلاد.

يذكر أن رسول حمزاتوف (1923 - 2003)، أحد أبرز شعراء القوقاز في القرن العشرين، ويعتبره أبناء شعوب هذه المنطقة شاعرهم على الرغم من أنه ينتمي الى شعب الآفار في داغستان.

وقد ذاع صيته بعد نشر قصائده " داغستان لي" و"الغرانيق البيضاء" و" النجوم الشامخة" و" حوار مع أبي" و" سمراء " و" مسبحة السنين". ويوصف الشاعر بأنه حكيم القوقاز وتنسب إليه أقوال مثل "الإنسان بحاجة إلى عامين ليتعلم الكلام، وإلى ستين عاما ليتعلم الصمت" و" الإبرة الواحدة تخيط ثوب العرس والكفن" و"الشعب بدون كتاب كإنسان يسير مغمض العينين لا يرى العالم". و"الشعب بدون كتاب كإنسان بدون مرآة لا يستطيع رؤية وجهه" و"على كل إنسان أن يفهم منذ صباه أنه أتى إلى هذا العالم ليصبح ممثلا لشعبه".

المصدر: تاس