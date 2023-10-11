مخرج روسي يتولى إدارة لجنة التحكيم في المهرجان السينمائي الدولي لأفلام الرعب والإثارة

تولى الممثل والمخرج السينمائي الروسي المعروف فيليب يانكوفسكي رئاسة مهرجان أفلام الرعب والإثارة الدولي الثالث (НСТ Хоррор фест).

أفادت بذلك يوم 10 أكتوبر الخدمة الصحفية للمهرجان. وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية أن НСТ Хоррор фест جمع بين أفضل النماذج السينمائية من هذا النوع في أهم مهرجانات العالم. وسيتم الإعلان عن الفائزين في المهرجان يوم 15 أكتوبر الجاري.

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وأصبح الممثل والمخرج ومنتج الأفلام الروسي فيليب يانكوفسكي رئيسا للجنة تحكيم المهرجان. وضمت لجنة التحكيم للمهرجان في العام الجاري المخرج والمنتج سارفاراز علم سافو (الهند)، المنتج والمؤسس المشارك لمركز الإنتاج Falco Sacre Films بول ماركوس (فرنسا)، الكاتبة ومؤلفة الكتب في مجال الرعب. داريا بوبيليفا والممثل سفياتوسلاف روغوزان.

يذكر أن فيليب يانكوفسكي ظهر لأول مرة على الشاشة عندما كان في الخامسة من عمره في فيلم "المرآة" للمخرج السوفيتي المشهور أندريه تاركوفسكي. وذاع صيته كمخرج سينمائي بعد إخراجه لأفلام "على الطريق"، و"مستشار الدولة"، و"حامل السيف"، و"الرأس الحجري". وهو الحائز على جوائز مهرجانات "نافذة على أوروبا"، و"كينوتافر"، و"الطيار"، ومهرجان "لوكارنو" السينمائي الدولي، والحائز على جائزتي "النسر الذهبي" و"نيكا" السينمائيتيْن الروسيتيْن. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية شارك في مشاريع "إيفان دينيسوفيتش"، "كارامورا"، "الحاوية"، "الدير"، "السحابة السوداء" وغيرها من المشاريع السينمائية.

جدير بالذكر أن مهرجان أفلام الرعب الدولي الثالث "NST Horror Fest" يقام في موسكو في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبرالجاري، وتستمر أعماله في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري في بطرسبورغ.

المصدر: تاس