عازفو البيانو الشباب الروس بصدد إقامة حفلات موسيقية في دبي

يخطط الفنانون الشباب في "مدرسة البيانو الروسية" لتقديم عروض في دبي مطلع عام 2024، صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية تبريز شهيدي منتج مشروع "مدرسة البيانو الروسية، الأساتذة ومستقبلنا".

وقال سيقيم الموسيقيون الشباب الروس المشاركون في مشروع "مدرسة البيانو الروسية" حفلات موسيقية في دبي في فبراير عام 2024.

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وأعاد إلى الأذهان أن القاعة الكبيرة لكونسرفاتوار موسكو ستشهد في 23 و24 أكتوبر دورة ثالثة للحفلات الموسيقية التابعة للمشروع المذكور. ويتضمن برنامج الحفل الموسيقي مؤلفات رخمانينوف، تشايكوفسكي، ليزت، شوبان، رامو، شومان وسكريابين. ويخطط المشروع لتوسيع حفلاته لتشمل مناطق روسيا كلها.

يذكر أن "مدرسة البيانو الروسية، الأساتذة ومستقبلنا" هو مشروع أسسته "شركة إمبراطورية الموسيقى" التابعة لتبريز شهيدي.

جدير بالذكر أن مجلس الأمناء، الذي يضم الموسيقيين من المجتمع الفيلهارموني الروسي، يتعرف على على أعمال الفنانين الشباب، وذلك من أجل إيجاد المواهب الجديدة. ويتضمن ربرتوار الحفلات الموسيقية أعمال المؤلفين الموسيقيين الروس والأجانب.

المصدر: تاس